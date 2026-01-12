Dimarco a ajuns la patru goluri și cinci pase decisive în tricoul lui Inter, după ce a marcat și în remiza cu Napoli (2-2), de duminică seară. Fundașul stânga a apărut excelent la finalizare în minutul 9 și a înscris cu un șut lângă bară, după o pasă a lui Thuram.

Dimarco, despre marea diferență dintre Chivu și Inzaghi: "Acum, Inter domină timp de 90 de minute"



După meciul în care Inter a condus de două ori, dar a fost egalată după golurile lui McTominay, Dimarco a oferit un interviu pentru Sky în care a vorbit pe larg despre impactul pozitiv adus de numirea lui Cristi Chivu în locul lui Simone Inzaghi, vara trecută.



"Remiza este echitabilă, având în vedere că am întâlnit un adversar puternic. E păcat că am condus de două ori și nu am reușit să învingem, dar Napoli e genul de echipă care îți pune mereu probleme.



M-a ajutat foarte mult că am început sezonul cu un nou antrenor, după dificultățile din finalul stagiunii precedente. Antrenorul a crezut în mine, insuflându-mi calm și făcându-mă să lucrez la ceea ce trebuie.



După finalul sezonului trecut, era normal să existe un restart cu un alt antrenor. Acum vedem o echipă îmbunătățită, care domină timp de 90 minute. Asta nu schimbă faptul că alături de Inzaghi am avut sezoane grozave și am făcut meciuri mari, însă în acest sezon reușim să dominăm pe tot parcursul meciului", a spus Federico Dimarco.

Chivu: "Lupta pentru titlu se va da până la final"



Chivu a vorbit despre lucrurile pozitive pe care le-a extras după remiza de pe "Meazza", prima din acest sezon pentru Inter.



"Atitudinea și dorința jucătorilor mei de a forța. Am încercat în toate modurile posibile să ne facem jocul. În a doua repriză, Napoli chiar ne-a pus sub presiune în primele 20 de minute, însă ulterior am reușit să ne revenim. Inter și Napoli sunt două echipe care ridică nivelul campionatului din Serie A. Suntem dezamăgiți că nu am câștigat acest meci direct, dar vom face tot ce putem pentru a câștiga titlu. Va fi o bătălie pentru fiecare punct până la finalul sezonului", a mai spus Chivu.



În ceea ce privește lupta pentru Scudetto, Chivu a spus: "Cred că sunt patru sau cinci echipe. Noi, Napoli, Bologna și AC Milan avem un meci mai puțin disputat. Lupta se va da până la final".

Pentru Inter urmează un nou meci pe teren propriu în Serie A, restanța cu Lecce, programată miercuri, de la ora 21:45.

