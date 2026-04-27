Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event

Cu Lautaro Martinez în continuare indisponibil și așteptat să revină pe teren pentru finala Cupei Italiei, Inter are probleme cu încă un jucător de bază - mijlocașul Hakan Calhanoglu.

Sezon încheiat pentru Hakan Calhanoglu la Inter?!

Calhanoglu a fost eroul lui Inter în returul semifinalei din Cupa Italiei contra lui Como (3-2). Turcul a fost integralist, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în revenirea de senzație a echipei lui Chivu, însă ulterior s-a accidentat.

Mijlocașul a suferit o nouă accidentare musculară, iar duminică, la partida cu Torino (2-2), a fost rezervă neutilizată.

Se pare că accidentarea este destul de serioasă, iar sezonul lui Calhanoglu ar putea fi încheiat, anunță jurnalistul Tancredi Palmeri, care adaugă că turcul ar putea reveni pe teren abia la Cupa Mondială.

Dacă situația din Serie A este una liniștitoare pentru Inter - o victorie contra Parmei, runda viitoare, asigurând matematic titlul - pierderea lui Hakan Calhanoglu poate fi deosebit de importantă în vederea finalei Cupei Italiei.

Calhanoglu a acuzat mai multe probleme medicale în acest sezon, ratând nu mai puțin de 13 meciuri din cauza accidentărilor.

Ultimul act din Coppa Italia dintre Lazio și Inter se joacă pe Stadio Olimpico din Roma, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.