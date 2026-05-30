Verdict neașteptat pentru ”cel mai criticat om” din finala Champions League: ”Este impresionant!”

PSG și-a păstrat trofeul Champions League după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-3 d.l.d.).

După ce Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6 cu un șut imparabil, parizienii au restabilit egalitatea în actul secund, prin Dembele care l-a învins pe Raya de la punctul cu var. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde parizienii au avut câștig de cauză. 

Concluzie neașteptată despre arbitrul finalei Champions League

Finala de la Budapesta a fost marcată de mai multe faze controversate de arbitraj ale centralului german Daniel Siebert. Golul prin care ”Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz a venit la scurt timp după un henț comis de Leandro Trossard. 

Torsten Kinhofer, fostul arbitru german devenit expert pentru ZDF, a analizat prestația lui Siebert și a tras o concluzie neașteptată. Chiar dacă centralul a fost ”pus la zid” de voci importante din fotbalul european, inclusiv de Jamie Carragher, Kinhofer a transmis că arbitrul a avut o prestație de excepție având în vedere că presiunea din finala Champions League a fost imensă. 

Trebuie să-ți scoți pălăria în fața lui. A promovat arbitrajul german la cel mai înalt nivel. A fost mereu prezent în momentele-cheie și a ținut totul sub control”, a spus Kinhofer, conform Sport1.de.

Deși ”Tunarii” au protestat la penalty-ul acordat de Siebert pentru PSG în repriza secundă, pentru intrarea lui Mosquera asupra lui Kvaratskhelia, Kinhofer spune că germanul a luat decizia corectă: ”Aceasta este, fără îndoială, decizia corectă. Și este impresionant că a reușit să o ia în timp real”.

De altfel, Kinhofer crede că Siebert a luat decizia corectă și în prelungiri, când britanicii au solicitat o lovitură de la 11 metri, după o intrare a lui Nuno Mendes asupra lui Madueke.

A fost o încăierare în care ambii jucători s-au luptat pentru poziție. Sunt de acord cu el. Nu poți acorda un penalty pentru așa ceva în prelungirile unei finale. Amândoi se țineau reciproc, amândoi trăgeau unul de celălalt”, a încheiat fostul arbitru.

