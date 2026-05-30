Mikel Arteta a pus tunurile pe arbitraj după finala Champions League: ”Ar putea fi ușor un penalty!”

”Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz, dar parizienii au egalat prin Dembele, care a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Mosquera asupra lui Kvaratskhelia, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa lui Luis Enrique a avut câștig de cauză.

Astfel, echipa din Premier League rămâne doar cu titlul câștigat în campionat.

Mikel Arteta a reacționat după finala din Budapesta. Antrenorul lui Arsenal s-a arătat dezamăgit de deznodământul partidei și a mărturisit că, în opinia sa, ”Tunarii” ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în prelungiri, la intrarea lui Nuno Mendes asupra lui Madueke. Daniel Siebert a lăsat jocul să continue în ciuda protestelor englezilor.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă și în actul secund, la intrarea lui Mosquera asupra lui Kvaratskhelia.

”Da, este foarte greu de acceptat când ești atât de constant în competiție până în finală și, la final, pierzi trofeul la loviturile de departajare, așa că este o situație dificilă.

Mă uit din nou la fază și ar putea fi foarte ușor un penalty (n.r. la faultul lui Nuno Mendes). Mai ales dacă ne uităm la penalty-ul care mi-a fost acordat mie în acest sezon în competiție. În acest sezon, arbitrul a luat o decizie, iar apoi a luat una diferită în cazul lui Cristhian Mosquera, iar asta este un aspect important”, a spus Arteta după meci.