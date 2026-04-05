Simone Inzaghi o pregătește în prezent pe Al-Hilal. Italianul a preluat formația din Saudi Pro League pe 5 iunie 2025. Plecarea sa de la echipa milaneză s-a produs după un final de sezon 2024-2025 considerat traumatizant din punct de vedere sportiv. Inter a pierdut finala Champions League în fața formației PSG cu scorul de 5-0. În plus, echipa nu a reușit să cucerească nici titlul de campioană a Italiei în acea stagiune, ceea ce a contribuit la debarcarea lui Inzaghi.

Tehnicianul a ținut să clarifice că decizia de a părăsi fotbalul italian nu a fost motivată exclusiv de aspectul financiar. În ciuda faptului că a ajuns să fie cel mai bine plătit antrenor de pe glob, cu un salariu anual net de 27 de milioane de euro, alte detalii au stat la baza alegerii sale.

„Am lăsat Italia fotbalistică pentru mai multe motive. Eu să plec pentru bani? Greșit. Să câștigi mult îți face plăcere, este evident, dar m-au împins aici alte considerente, nu aveam nevoie de bani, din fericire”, a transmis Inzaghi într-un interviu acordat ziarului La Liberta din Piacenza.

Impactul anilor petrecuți pe „Giuseppe Meazza”

Inzaghi susține că a dorit să-și pună în practică toate cunoștințele despre fotbal într-un mediu fotbalistic complet nou, pe care nu îl cunoștea anterior. Pe lângă această nevoie de schimbare, antrenorul a recunoscut deschis că sezoanele în care a condus echipa milaneză au fost extrem de solicitante pe plan mental și emoțional.

În locul italianului, pe banca tehnică a echipei a fost numit Cristi Chivu. Fostul căpitan al naționalei României a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

Referitor la presiunea resimțită la clubul lombard, Simone Inzaghi a recunoscut că perioada petrecută la Inter Nu a fost una ușoar din punct de vedere emoțional: „Anii la Inter au fost foarte satisfăcători din punct de vedere profesional, dar și foarte stresanți”.