Adus în 2024 de la Napoli, Zielinski, afectat și de probleme medicale, nu a ajutat-o pe Inter atât cât și-ar fi dorit, după cum recunoaște chiar polonezul într-un interviu pentru Corriere dello Sport.

Piotr Zielinski: "Chivu e un om special, sunt bucuros că a deventi antrenorul lui Inter"

Situația s-a schimbat după venirea lui Cristi Chivu, vara trecută. Zielinski a explicat că, deși a avut o relație bună și cu Simone Inzaghi, încrederea primită de antrenorul român a fost unul dintre factorii care l-au ajutat să își demonstreze valoarea în actuala stagiune.

"După un sezon în care nu am reușit să îmi arăt adevărata valoare, mi-am dat seama că trebuie să schimb anumite lucruri, atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Am început să lucrez la mine, apoi a venit un nou staff care a profitat de calitățile mele.

Am avut o relație foarte bună și cu Inzaghi pentru că el a fost cel care m-a dorit aici. Sunt dezamăgit că nu am reușit să îmi aduc contribuția în mandatul său, însă am avut un sezon fantastic, chiar dacă finala Champions League nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit.

În ceea ce îl privește pe Chivu, pot spune că este un om special. Când am ajuns, eram accidentat, dar a stat de vorbă cu mine, mi-a dat încredere și m-a făcut să înțeleg că se va baza pe mine. Am muncit din greu pentru a mă recupera cât mai rapid. Sunt bucuros că a devenit antrenorul lui Inter.

Mai sunt 7 meciuri de jucat. Vom da totul pentru a câștiga. Suntem într-o formă bună și e clar că s-a schimbat ceva între pauza internațională și meciul cu Roma. Toți am venit cu energie pozitivă, iar cei care au trăit dezamăgiri la echipele naționale au lăsat asta în urmă", a spus Zielinski.

6 goluri și 3 pase decisive a reușit Zielinski în acest sezon la Inter. Polonezul a reușit golul decisiv în minutul 90 al derby-ul cu Juventus (3-2) din februarie.

Cu 7 etape rămase de jucat din Serie A, Inter are un avans de 7 puncte față de a doua clasată Napoli și 9 peste AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu va juca pe terenul lui Como, duminică, de la ora 21:45.