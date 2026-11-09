La conferința de presă premergătoare amicalului cu Franța U21, tehnicianul italian l-a menționat pe antrenorul lui Inter și pe Cesc Fabregas, pe care i-a numit „antrenori excelenți”.

Baldini consideră că cei doi au un rol important în dezvoltarea fotbalului italian, prin modul în care lucrează cu tinerii și prin încrederea pe care le-o oferă acestora.

„Mă gândesc la Chivu și Fabregas, antrenori excelenți, care fac bine fotbalului pentru că știu să-i învețe, stabilesc reguli și nu se tem să le ofere șanse jucătorilor tineri. În această perioadă, acești antrenori contribuie enorm la dezvoltarea fotbalului. Suntem norocoși că îi avem aici. Sperăm ca și alții să le urmeze exemplul”, a declarat Silvio Baldini.

Naționala de tineret a Italiei va întâlni Franța U21 vineri, 13 noiembrie, de la ora 19:30, într-un meci amical. Cu o zi înainte, prima reprezentativă a Italiei va juca împotriva Franței, nu mai devreme de ora 21:45, în Nations League.

Interul lui Chivu, în lupta pentru primul loc în Serie A

După criticile primite în urma derby-ului cu AC Milan, Inter a obținut două victorii consecutive fără gol primit: 3-0 cu Feyenoord, în Liga Campionilor, și un succes în campionat contra lui Como.

În clasamentul din Serie A, Inter ocupă locul secund, cu 28 de puncte, la unul în spatele liderului-surpriză Lazio. AS Roma este pe trei, cu 27 de puncte, iar AC Milan ocupă poziția a patra, cu 24. Top 6 este completat de Como (23 pct) și Frosinone (20 pct).