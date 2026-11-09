Ce le-a spus Radu Drăgușin italienilor după golul anulat în meciul cu Juventus

Radu Drăgușin a fost titular pentru gruparea ”viola”, dar evoluția sa nu i-a mulțumit deloc pe italieni. A greșit la ambele goluri ale lui Juventus.

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Fundașul român a avut și un gol anulat în repriza secundă pentru un fault în atac comis asupra lui Bremer.

După meci, Radu Drăgușin a oferit câteva declarații în presa italiană. Fundașul român nu a făcut referire la faza controversată din meciul cu Juventus, dar a transmis că este dezamăgit de rezultatul partidei.

”Știam că este un meci extrem de important pentru echipă și pentru suporterii noștri. Suntem dezamăgiți de rezultatul final, dar am dat totul pe teren și cred că acest lucru s-a văzut clar. Demonstrăm că suntem o echipă puternică, împotriva căreia este dificil pentru orice adversar să joace”, a spus Radu Drăgușin în presa italiană.

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”A dormit profund la faza golului egalizator marcat de Woltemade, pe care fundașul român l-a scăpat complet din marcaj în centrul careului. Și-a completat seara de coșmar fiind depășit clar de Bremer în duelul aerian la golul egalizator al lui Juventus”, au scris italienii.