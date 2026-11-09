După ce Valentin Mihăilă s-a accidentat, nici Ionuț Radu și Nicolae Stanciu nu au confirmat convocările la prima reprezentativă.

Reacția bosniacilor după replica lui Nicolae Stanciu pentru Gică Hagi

Clubul Celta Vigo i-a comunicat Federației Române de Fotbal că portarul naționalei va profita de următoarea perioadă pentru a se reface după accidentarea suferită la umăr. La scurt timp după anunțul clubului din La Liga, Radu a fost titular în meciul cu Levante.

O situație asemănătoare este și în cazul căpitanului Nicolae Stanciu. Mijlocașul a decis să nu se prezinte la echipa națională, motivând că a suferit o accidentare la genunchi, însă a evoluat recent în partida în care Dalian a devenit campioană în China.

Bosniacii sunt atenți la tot ce se întâmplă în România, având în vedere că cele două reprezentative se vor duela pe 17 noiembrie.

”Haos românesc: Căpitanul nu va merge la Zenica. Selecționerul l-a făcut praf, iar el a șocat cu o fotografie”, au titrat bosniacii de la SportSport.ba.

La conferința de presă de la reunirea lotului, Gică Hagi s-a arătat deranjat de faptul că Radu și Stanciu lipsesc de la echipa națională: ”Comunicarea noastră a fost foarte clară. El a luat decizia, e decizia lor, a lui Radu, a lui Stanciu, să vorbiți cu ei. Federația a comunicat direct. Decizia aparține lor. La națională vii dacă simți, vii cu inima totală, nu există 99 la sută. Dacă nu ești convins…El are o problemă. Foarte bine, avem altul, nu am venit aici să mă plâng”.

Stanciu a dat replica pe rețelele sociale, unde a postat fotografii care confirmă accidentarea: Edem cu distribuție centrală la nivelul mușchiului tibial posterior, sugestiv pentru o ruptură musculară de gradul 2”.

”După ce selecționerul României, Gică Hagi, și-a exprimat nemulțumirea față de absența mai multor jucători de la echipa națională, Nicolae Stanciu a decis să arate public că neconvocarea sa are un motiv medical.

Un detaliu din documentele medicale distribuite de Stanciu a atras atenția în mod deosebit. Lângă emblema echipei naționale a României, fotbalistul a adăugat imaginea unei ghete pline de sânge, gest interpretat de mulți drept un mesaj clar pentru cei care i-au pus la îndoială motivele absenței.

Anunțul lui Stanciu a venit după o conferință de presă în care Hagi a vorbit despre absența mai multor jucători importanți.

Selecționerul României a lăsat de înțeles că decizia de a nu face parte din lot le-a aparținut chiar fotbaliștilor, subliniind că la echipa națională trebuie să vină doar cei care dau dovadă de implicare totală”, au scris bosniacii.