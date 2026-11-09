Cele două echipe și-au dat întâlnire în nordul Moldovei în ultimul meci al etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani și Oțelul Galați au împărțit punctele.

Ce s-a întâmplat în etapa #15 și cum arată Superliga înainte de pauza internațională

În această rundă, UTA - Petrolul s-a încheiat 0-1, FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu 2-1, Csikszereda și ”U” Cluj au remizat alb, iar Farul - Rapid s-a încheiat 1-1 la Ovidiu, pe arena ”marinarilor”.

FCSB a fost înfrântă de Corvinul Hunedoara acasă, pe Arena Națională, scor 0-1, Sepsi OSK s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Voluntari, iar CFR Cluj - Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.

După 15 etape, Universitatea Craiova este lider cu 33 de puncte, urmată de Dinamo și Rapid, care completează podiumul cu 33 de puncte, respectiv 31. Petrolul e pe 4 cu 27 de puncte, ”U” Cluj, pe 5 cu 26p, iar Farul pe 6, cu 24p.

În subsolul clasamentului, Csikszereda este ”lanterna roșie” cu șase puncte, FC Voluntari e penultima cu opt puncte, iar Oțelul e antepenultima cu 13 puncte.