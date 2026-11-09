O româncă a câștigat cursa de 100 km din Antarctica și a doborât un record vechi de 14 ani: „Pentru el”

Prin acest timp, reprezentanta noastră a depășit cu aproape două ore vechea bornă a întrecerii. Precedentul record, de 15 ore, 31 de minute și 10 secunde, îi aparținea australiencei Julianne Young din anul 2012.

Sportiva din România a încheiat pe primul loc în clasamentul general după ce a parcurs traseul în 13 ore, 34 de minute și 8 secunde.

Reacția lui Rui Duarte după al cincilea meci fără victorie la Oțelul Galați

Reacția lui Rui Duarte după al cincilea meci fără victorie la Oțelul Galați

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

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I-a dedicat victoria tatălui său

Alergătoarea i-a dedicat reușita din Antarctica tatălui său, care a încetat din viață în acest an. „Tatăl meu a murit în acest an, am alergat pentru el”, a transmis Maria Dănilă la finalul cursei.

Sportiva are în CV și cățărări pe unele dintre cele mai dificile vârfuri de munte de pe planetă, printre care se numără Everest, K2, Kanchenjunga și Annapurna.

În cadrul aceluiași eveniment sportiv, canadiana Stephanie Case a devenit prima femeie care a terminat cursa de 100 de mile (aproximativ 160,9 kilometri), oprind cronometrul la 17 ore, 31 de minute și 39 de secunde.