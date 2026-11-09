O româncă a câștigat cursa de 100 km din Antarctica și a doborât un record vechi de 14 ani: „Pentru el”

O româncă a câștigat cursa de 100 km din Antarctica și a doborât un record vechi de 14 ani: „Pentru el” Sporturi
Kadi Bulgakov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alpinista Maria Dănilă s-a impus în proba de 100 de kilometri la Antarctic Ice Ultra 2026 și a stabilit un nou record feminin al competiției.

TAGS:
Maria Dănilăalpinism
Din articol

Sportiva din România a încheiat pe primul loc în clasamentul general după ce a parcurs traseul în 13 ore, 34 de minute și 8 secunde.

Prin acest timp, reprezentanta noastră a depășit cu aproape două ore vechea bornă a întrecerii. Precedentul record, de 15 ore, 31 de minute și 10 secunde, îi aparținea australiencei Julianne Young din anul 2012.

  • Maria danila 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

I-a dedicat victoria tatălui său

Alergătoarea i-a dedicat reușita din Antarctica tatălui său, care a încetat din viață în acest an. „Tatăl meu a murit în acest an, am alergat pentru el”, a transmis Maria Dănilă la finalul cursei.

Sportiva are în CV și cățărări pe unele dintre cele mai dificile vârfuri de munte de pe planetă, printre care se numără Everest, K2, Kanchenjunga și Annapurna.

În cadrul aceluiași eveniment sportiv, canadiana Stephanie Case a devenit prima femeie care a terminat cursa de 100 de mile (aproximativ 160,9 kilometri), oprind cronometrul la 17 ore, 31 de minute și 39 de secunde.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce a spus David Popovici despre Cristi Chivu după ce l-a cunoscut la Milano: „Mi-a arătat ce fel de om poate să fie”
Ce a spus David Popovici despre Cristi Chivu după ce l-a cunoscut la Milano: „Mi-a arătat ce fel de om poate să fie”
David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație
David Popovici, alături de Cristi Chivu, la Milano! Cum l-a numit antrenorul pe marele campion din natație
Apariție surpriză la meciul lui Cristi Chivu din Serie A! David Popovici, primit cu un cadou special de Inter
Apariție surpriză la meciul lui Cristi Chivu din Serie A! David Popovici, primit cu un cadou special de Inter
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”
Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”
Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”
Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”
Reacția lui Rui Duarte după al cincilea meci fără victorie la Oțelul Galați
Reacția lui Rui Duarte după al cincilea meci fără victorie la Oțelul Galați
Ce lovitură ar fi! Zeljko Kopic înapoi în Superliga? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Ce lovitură ar fi! Zeljko Kopic înapoi în Superliga? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești
Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"


Recomandarile redactiei
Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”
Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”
Ionuț Radu a venit cu replica după scandalul de la națională: „Cu respect pentru cei care înţeleg”
Ionuț Radu a venit cu replica după scandalul de la națională: „Cu respect pentru cei care înţeleg”
Ce lovitură ar fi! Zeljko Kopic înapoi în Superliga? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Ce lovitură ar fi! Zeljko Kopic înapoi în Superliga? Anunțul lui Andrei Nicolescu
Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești
Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești
Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”
Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”
Alte subiecte de interes
Uimitor! O rusoaică, mamă a patru copii, a scris istorie în alpinism: a escaladat Everestul fără tub de oxigen
Uimitor! O rusoaică, mamă a patru copii, a scris istorie în alpinism: a escaladat Everestul fără tub de oxigen
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
Dat dispărut pe Everest și presupus mort, a fost găsit în viață după șase zile: „Vremea a fost foarte schimbătoare”
CITESTE SI
Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

stirileprotvAmendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!