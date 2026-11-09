Notele obţinute de gimnastele tricolore au fost: Aniela Tudor: sărituri 13.066, sol 12.166, paralele 10.700, bârnă 12.233; Alexandra Nica: sărituri 11.700, sol 11.666, paralele 11.633, bârnă 10.333.

Cu un total de 93.497 puncte, mai bun ca în calificări (91.030), România s-a clasat pe locul 6.

Podiumul a fost ocupat, în ordine, de China 107.798, Japonia 107.564 şi Franţa 105.231.

Cele două gimnaste tricolore au ratat, duminică, să se califice în finală la individual-compus. Aniela Tudor s-a clasat pe locul 25, iar Alexandra Nica pe 39, în condiţiile în care primele 18 clasate au obţinut calificarea în finala de marţi.

Concursul de gimnastică artistică a reunit 60 de gimnaste din întreaga lume, cu vârste de 14 şi 15 ani.

Ediţia a IV-a a Jocurilor Olimpice de Tineret se desfăşoară între 31 octombrie şi 13 noiembrie şi este prima competiţie olimpică organizată vreodată pe continentul african.

Aproximativ 2.700 de sportivi concurează la 25 de sporturi, în Dakar, Diamniadio şi Saly. România este reprezentată de 16 sportivi, la 10 discipline: atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul şi triatlon.

Înotătoarea Daria Silişteanu a obţinut primele medalii pentru România - două de aur şi una de argint, iar atleta Amelia Negulescu a câştigat medalia de argint la triplusalt.

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