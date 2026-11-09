Fostul internațional român a povestit că a avut emoții uriașe la transferul de la Poli Timișoara și că a semnat contractul fără să știe exact ce prevedea.

Nicoliță a dezvăluit că Mihai Stoica l-a contactat pentru a-l convinge să vină la echipa patronată de Gigi Becali. Inițial, fotbalistul a crezut că este o glumă, însă a acceptat propunerea după ce a primit confirmarea finanțatorului.

„Când am ajuns acolo, Meme mi l-a dat pe Mirel (n.r. Rădoi), era căpitanul echipei. Zic: «De-abia aștept să ajung la voi, o să dau tot ce e mai bun». Nu mai puteam, tremuram, nici nu puteam să vorbesc. Oamenii m-au întrebat: «Ești mulțumit? Vrei ceva? Vrei ceva la semnătură?». Am zis: «Nu mai, plec». Eu nici nu știu ce am semnat”, a povestit Bănel Nicoliță în podcastul lui Silviu Tudor Samuilă.

Salariu de 5.000 de euro și primă de Champions League!

Fostul winger a dezvăluit și detaliile financiare ale înțelegerii. La început, avea un salariu lunar de 5.000 de euro, iar după aproximativ trei ani Gigi Becali i-a mărit contractul.

Nicoliță a vorbit și despre primele încasate pentru parcursul european al echipei. Pentru meciurile din Champions League, a primit o recompensă de aproximativ 130.000-150.000 de euro.

„Aveam 5.000 salariu când am semnat cu ei. Ăla a fost contractul. După meciul cu Galatasaray din 2008-2009 mi-a făcut salariul. (...) 150.000 sau 130.000, nu mai știu exact, atunci, cu Galatasaray”, a mai spus fostul internațional.