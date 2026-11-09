De ce a rămas căpitanul de la FCSB fără banderolă după doar câteva meciuri: „Nu vreau să fiu taxat”

De ce a rămas căpitanul de la FCSB fără banderolă după doar câteva meciuri: „Nu vreau să fiu taxat” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lămurit de ce Denis Drăguș a preluat banderola de căpitan de la Karlo Muhar.

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Mihai StoicaFCSBKarlo Muhar
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Deși a ajuns printre ultimii la formația bucureșteană și abia s-a refăcut după o accidentare, Denis Drăguș a fost ales de antrenorul Laurențiu Reghecampf să conducă echipa din teren la cea mai recentă partidă din Superliga. Atacantul este al cincilea fotbalist care poartă banderola în actuala stagiune la gruparea roș-albastră, pe listă mai fiind Florin Tănase, David Miculescu, Juri Cisotti și Karlo Muhar.

Cel din urmă fusese numit căpitan chiar după instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, însă a pierdut rapid acest statut. MM a precizat la Prima Sport că regulamentul îi permite doar căpitanului să poarte un dialog cu arbitrul, motiv pentru care alegerea liderului de pe teren impune anumite criterii în vestiar.

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Limba română, principalul criteriu

„La noi la echipă, banderola nu o să ajungă niciodată la portar, mai ales în situaţia în care doar căpitanul echipei poate să vorbească cu arbitrul. Poţi delega alt jucător, dar e ca şi cum te scarpini cu mâna dreaptă la urechea stângă. Portarul nu va fi căpitan la FCSB”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

Chestionat cu privire la înlocuirea lui Karlo Muhar, președintele Consiliului de Administrație a punctat că staff-ul tehnic preferă un fotbalist autohton pentru o comunicare mai ușoară cu brigada de arbitri.

„Nu vreau să fiu taxat ca xenofob, dar e de preferat un jucător român, care să vorbească româneşte cu arbitrii. Tocmai de-aia! Mi-ai ridicat mingea la fileu. Muhar ar trebui să se simtă nedreptăţit că a venit de două luni? Muhar a fost că nu avea cine să fie, nu din alt motiv. Risto termină contractul într-o lună. Reghe s-a gândit de la început să fie Drăguş căpitan, poate şi ca să îi dea o mai mare încredere”, a mai transmis oficialul de la FCSB.

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