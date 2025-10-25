Într-o intervenție la DAZN înaintea derby-ului cu Napoli, oficialul "nerazzurrilor" a trimis "săgeți" către cei care l-au contestat pe tehnicianul român.



Marotta a pus forma bună a echipei, care a urcat pe locul doi în clasament, pe seama muncii depuse de Chivu și staff-ul său, în ciuda unui start de sezon considerat "atipic", fără o pregătire normală.



"Acum se bucură de stima celor care l-au criticat"

Președintele lui Inter a ținut să amintească faptul că el și conducerea au avut mereu încredere în calitățile românului, chiar și atunci când acesta nu era văzut bine de toată lumea.



"Chivu a fost bravo pentru că este bravo. Știam cu cine avem de-a face și nu ne mirăm că acum merge bine și se bucură de stima multora care l-au criticat", a spus Marotta.



Oficialul italian a insistat că revenirea pe "drumul cel bun" are la bază efortul tehnicianului și al jucătorilor: "Principalul motiv pentru care am regăsit calea justă este munca lui și a jucătorilor".



Napoli - Inter va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT aici.

