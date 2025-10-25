Ce au spus italienii despre Cristi Chivu înaintea marelui derby cu Napoli: „S-a târât ca o cârpă”

Inter merge perfect înaintea duelului din campionat cu Napoli și are șapte victorii consecutive în toate competițiile, după ce a obținut un succes calat în Champions League: 4-0 cu Royale USG.

Partida Napoli - Inter, din runda a opta din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00.



Italienii au observat că antrenorul român are probleme de sănătate



Cristi Chivu nu a părut să fie „în apele sale” la conferința de presă de vineri, de dinaintea meciului cu Napoli, iar jurnaliștii italieni au concluzionat că ar fi vorba despre un virus care l-a slăbit pe antrenorul român.

„Cristian Chivu a avut și zile mai bune. S-a târât la conferința de presă ca o cârpă.

Speranța, și nu numai a lui, este ca starea sa de rău să nu se extindă și la jucători înaintea unui joc care ar putea reprezenta punctul de cotitură al sezonului, Inter căutând a opta victorie consecutivă în toate competițiile”, au scris cei de la Tuttosport, conform site-ului fcinter1908.it.

