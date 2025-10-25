Duelul dintre Antonio Conte și Cristi Chivu se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, pe „Diego Armando Maradona”, în direct în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Miza este uriașă: cine câștigă urcă pe primul loc, după ce AC Milan a remizat surprinzător, 2-2 cu Pisa.



Fostul fundaș de la Napoli știe „arma secretă” a lui Cristi Chivu



Inter vine în sudul Italiei cu șapte victorii consecutive în toate competițiile și zero goluri primite în Champions League. Napoli, în schimb, este lovită de accidentări și încă marcată de eșecul dureros cu PSV, 2-6 în Europa.



Înaintea partidei, fostul fundaș al lui Napoli, Alessandro Renica, a analizat duelul și a dezvăluit „arma secretă” a lui Chivu: controlul total al zonei de mijloc.



„Inter pune mai multă calitate pe teren. Chivu e mai bun la mijlocul terenului. Echipa lui are structură, pasează, controlează ritmul. Napoli va trebui să compenseze prin intensitate”, a declarat Renica pentru Televomero, citat de TuttoNapoli.



Fostul apărător consideră că diferența se va face la nivelul organizării: „Napoli are probleme fizice și de moral. Conte are un lot puternic, dar Chivu gestionează mijlocul mai bine. Toți se simt importanți la Inter, joacă simplu, rapid, iar fundașii lor laterali creează superioritate.”



Chivu și Conte se reîntâlnesc pentru a doua oară ca antrenori. Primul duel a fost în sezonul trecut: Parma – Inter, 0-0, un meci tensionat în care ambii tehnicieni au fost eliminați.

