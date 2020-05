Se incheie o noua era? Stefan Radu poate fi OUT de la Lazio in acesta vara! Italienii i-au gasit deja inlocuitor: "Are profilul ideal pentru a-l inlocui!"

Stefan Radu ar putea pleca de la Lazio dupa 13 ani petrecuti la echipa.

Stefan Radu va intra in vara in ultimul an de contract cu Lazio, iar oficialii celor de la Lazio se pare ca i-au gasti un inlocuitor. Acestia s-au orientat catre un fotbalist de la Hellas Veron si anume Marash Kumbulla. Kumbulla (20 de ani) are un profil asemanator cu cel al lui Radu Stefan si este cotat la 22,5 milioane de euro pe transfermarkt.com

"Cu fizic bun, excelent in jocul aerian si obisnuit sa joace in stanga unei aparari formate din trei fundasi, Kumbulla are profilul ideal pentru a-l inlocuit pe Stefan Radu", scrie Lazionews.eu.

Pentru a-l aduce pe fotbalistul de la Hellas Verona, Lazio trebuie sa achite cel putin 20 de milioane de euro. Totusi, Lazio va trebui sa se dueleze cu Juventus, Napoli, Inter, Borussia Dortmund si Chelsea, echipe care la randul lor il vor pe Kumbulla.