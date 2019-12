PRIMIREA DE SENZATIE de care au avut parte Stefan Radu si echipa! Romanul a fost aplaudat de 10.000 de fani la ultimul antrenament. VIDEO

Jucatorii lui Lazio au fost asteptati de suporteri la baza de pregatire, la primul antrenament dupa ce au castigat Supercupa Italiei, in fata campioanei en-titre, Juventus. Fanii au blocat traficul, dupa cum declarau jucatorii care nu au reusit sa ajunga la timp la antrenament.

Mai bine de 10.000 de suporteri au invadat baza de pregatire, aclamandu-si jucatorii preferati si aplaudand fiecare pasa a acestora.





Stefan Radu, unul din favoritii suporterilor, a fost ales recent de acestia in echipa deceniului a lui Lazio. Romanul a vorbit despre atmosfera de la antrenament, emotionat.

"Mi s-a facut pielea de gaina cand am pasit pe teren. Trebuie sa le multumim si sa le oferim si alte surprize. Acum exista mai mult entuziasm, dar trebuie sa fim atenti pentru ca toti vor vrea sa ne invinga. Vorbim despre una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Sper ca 2020 sa fie unul fantastic pentru noi si pentru fani", a declarat Stefan Radu.

