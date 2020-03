Presa din Italia, impresionata de evolutiile lui Stefan Radu! Ce spun italienii despre eventuala revenire a fundasului la nationala Romaniei

Romanul e om de baza la SS Lazio.

Lazio are un sezon impresionant in Serie A, cu 62 de puncte dupa 26 de etape. Gruparea italiana se gandeste la titlu, trofeu pe care nu l-a mai castigat din sezonul 1999-2000.

Stefan Radu are 22 de meciuri in acest sezon de Serie A. Staful nationalei Romaniei insista in continuare pentru revenirea fundasului la "tricolori". Presa din Italia a comentat situatia romanului atat in raport cu echipa de club, cat si cu nationala.

"Aproape de adio vara trecuta, Stefan Radu a revenit la un nivel foarte inalt, dar Radoi incearca sa-l convinga sa se intoarca la echipa nationala. Totusi, el se gandeste doar la cursa pentru titlu. Radu traieste un sezon de neuitat la a doua tinerete. Campionatul e singurul trofeu din Italia care ii lipseste, dupa ce a castigat deja de trei ori Cupa Italiei si de tot atatea ori Supercupa Italiei. Campionatul l-a luat doar cu Dinamo Bucuresti, cealalta echipa din cariera sa, in sezonul 2006-2007. Acum are 33 de ani, iar titlul ar avea o aroma complet diferita", scrie Gazetta dello Sport.

Tweet Lazio Stefan Radu Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!