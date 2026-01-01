Se face deja mutarea anului 2026?! Radu Drăgușin, cerut cu insistență de Cristi Chivu

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.
După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.
Tottenham s-a impus cu 1-0 în acel meci, grație reușitei lui Archie Gray din minutul 42.
Radu Drăgușin, dorit de Cristi Chivu la Inter
Cristi Chivu este în căutarea unui fundaș central pentru a-l înlocui pe Stefan de Vrij, care nu mai intră în planurile antrenorului român. VEZI AICI unde ar putea ajunge de Vrij.
Chivu vrea să acopere golul pe care l-ar lăsa o eventuală plecare a olandezului, iar italienii de la TMW.com au dezvăluit că tehnicianul lui Inter ar vrea să îl aducă pe Radu Drăgușin.
În cazul în care mutarea acesta s-ar concretiza, fundașul naționalei României se va bate pentru un loc de titular cu fundașii centrali din lotul lui Inter Bastoni, Bisseck, Akanji, Palacios și Acerbi.
Fundașul central de 23 de ani a adunat 38 de meciuri în tricoul lui Tottenham, de la transferul său realizat în ianuarie 2024.
Radu Drăgușin este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.