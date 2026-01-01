Se face deja mutarea anului 2026?! Radu Drăgușin, cerut cu insistență de Cristi Chivu

Fundașul central român a avut un an foarte greu, marcat de ruptura ligamentelor încrucișate suferită în ianuarie, care l-a ținut departe de gazon pentru mai bine de 11 luni.

După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.

Tottenham s-a impus cu 1-0 în acel meci, grație reușitei lui Archie Gray din minutul 42.