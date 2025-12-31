Cotat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a fost absent aproape tot anul 2025 din cauza unei accidentări la genunchi.



A suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (LIA) la finalul lui ianuarie 2025, iar acum, în decembrie, și-a făcut, în sfârșit, revenirea la Spurs.



A fost introdus în minutul 85 al meciului cu Crystal Palace din Premier League, câștigat de Spurs cu 1-0, grație reușitei lui Archie Gray din prima parte.



Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Radu Drăgușin



În această iarnă s-a tot vehiculat că Radu Drăgușin ar putea să o părăsească pe Tottenham, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a venit cu propria ipoteză.



Jurnalistul a ținut să puncteze faptul că mai multe cluburi sunt interesate de Drăgușin cu privire la un împrumut.



Recent, un alt jurnalist consacrat, Mirko Di Natale, dezvăluia că două cluburi din Premier League l-ar dori pe Drăgușin: Crystal Palace și Nottingham Forest



Cât despre echipele italienești de care a scris Fabrizio Romano, ele ar fi Inter, AC Milan, Napoli, AS Roma sau chiar Juventus.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin, care a fost extrem de aproape să marcheze la revenirea cu Palace. Premier League se vede pe VOYO până în 2028!



EXCLUSIV Florin Gardoș și Ciprian Marica, reacții după ocazia lui Radu Drăgușin



”Cu puțin noroc, putea să dea pe colțul lung. Portarul era pe prima bară”, a fost remarca lui Florin Gardoș la emisiunea Play On Sport de pe VOYO.



Ciprian Marica i-a răspuns lui Gardoș: ”El s-a bucurat că a atins-o, ce ai?”.



Trecut printr-o accidentare asemănătoare când se afla la Southampton, Florin Gardoș a confirmat replica lui Marica: ”Normal, te bucuri de orice, credă-mă!”.

