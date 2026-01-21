Condusă încă din minutul 10, după golul lui Gabriel Jesus, Inter a revenit rapid în joc și a egalat prin Petar Sucic. Jesus a făcut însă dubla, iar Arsenal a intrat în avantaj la pauză.

Mikel Arteta, după Inter - Arsenal 1-3: "Mi-a plăcut foarte mult atitudinea echipei mele"



În a doua jumătate, Inter a forțat egalarea, a avut câteva ocazii importante de a înscrie, însă tot Arsenal a înscris pe final, prin Viktor Gyokeres. Londonezii și-au asigurat deja locul 1 în grupa unică, cu 7 victorii din 7 meciuri, în timp ce Inter a ajuns la 3 eșecuri consecutive în competiție și a coborât pe locul 9.



Mikel Arteta, managerul care a dus-o pe Arsenal în fruntea Premier League și Champions League, a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi după partida de pe "Giuseppe Meazza".



"Suntem foarte mândri nu numai pentru victoria din această seară, ci pentru întreg parcursul din competiție, cele 7 victorii. Cu un meci rămas de jucat suntem deja pe locul pe care vrem. Îmi felicit echipa, mai ales că în această seară am avut un test important. Chiar dacă clasamentul nu ne obliga să învingem, am arătat că avem dorință și vrem să demonstrăm cine suntem.



Mi-a plăcut foarte mult atitudinea echipei mele, mai ales că am înfruntat un adversar dificil, care îți poate pune probleme din doar două pase. Am jucat însă cu multă inteligență și am reușit să câștigăm. Atât titularii, cât și cei intrați pe parcurs au avut un impact, iar acestea sunt ingredientele de care am avut nevoie", a spus Mikel Arteta.

Mikel Arteta: "Inter e genul de echipă care din două pase își poate crea o ocazie"



Întrebat despre curajul arătat de Inter în repriza secundă și dacă crede că echipa lui Cristi Chivu poate fi considerată în prezent la nivelul lui Arsenal, Arteta a răspuns: "Da. Nu am putut dormi bine azi-noapte tocmai din acest motiv, pentru că Inter e genul de echipă care din două pase își poate crea o ocazie. S-a întâmplat și în acest meci de două sau trei ori. Dacă pierzi mingea în anumite spații, situația devine deja foarte periculoasă. Inter are multă calitate în atac, însă noi am arătat personalitate".

Clasamentul din Champions League

