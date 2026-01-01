Radu Drăgușin revine treptat în prim-plan la Tottenham, după accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie 2025.



Duminică seară, fundașul român a bifat primele minute după o pauză lungă, intrând în minutul 85 al partidei cu Crystal Palace, câștigată de Spurs cu 1-0, în Premier League, prin golul marcat de Archie Gray în prima repriză. Campionatul Angliei este transmis pe VOYO până în 2028.



Jurnalistul italian Mirko Di Natale, colaborator TuttoJuve, susține că două cluburi din Premier League, Crystal Palace și Nottingham Forest, s-au interesat deja de situația internaționalului român.



Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”



Lista nu se oprește aici. Potrivit aceleiași surse, Inter, AC Milan, Napoli și AS Roma îl au pe Drăgușin pe radar pentru perioada de mercato din iarnă.



Varianta vehiculată este un împrumut cu opțiune de cumpărare, estimată la 30 de milioane de euro. Juventus ar lua în calcul mutarea doar în cazul unui transfer definitiv.



În acest context, Gică Popescu, fost jucător al lui Tottenham, i-a transmis un mesaj clar fundașului de 23 de ani. „Baciul” consideră că alegerea următoarei echipe trebuie făcută strict în funcție de șansele reale de a fi titular.



„Depinde unde s-ar întoarce în Italia. Dacă merge la o echipă de subsol, este un pas înapoi. Dacă merge la o echipă de top, poate fi un pas înainte. Serie A nu este la nivelul Premier League, dar rămâne un campionat din primele patru. Cel mai important este să se ducă la o echipă unde să joace. Dacă rămâne la Tottenham și joacă, foarte bine. Este un jucător care a lipsit naționalei și are o constanță bună”, a declarat Gică Popescu pentru as.ro.

