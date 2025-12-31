Viitorul lui Radu Drăgușin, în acest sezon, pare că se leagă tot de Tottenham! Deși au curs zvonurile, în ultimele două săptămâni, privind un posibil transfer în Italia sau chiar la o echipă din Anglia, internaționalul român e în grațiile antrenorului Thomas Frank.

Sport.ro a oferit aici ultimele declarații ale acestuia din care reiese că are nevoie de Radu. Și că acesta e un om important în planurile sale pentru actuala campanie. Acum, în confirmarea spuselor danezului vine și un anunț din Italia. Potrivit informațiilor de aici, AS Roma ar fi luat legătura cu Tottenham, pentru un posibil transfer / împrumut, în această iarnă. Discuțiile au durat însă foarte puțin.

Tottenham, decizie clară: Drăgușin nu pleacă nicăieri!

„Tottenham nu e dispusă să negocieze pentru Drăgușin. Clubul englez n-a dat niciun semn, în ceea ce privește disponibilitatea de a se despărți de jucătorul român. La un moment dat, părea că plecarea acestuia e iminentă, dar formația engleză nu vrea să abordeze acest subiect, în momentul de față. Iar antrenorul Romei, Gasperini, s-a reorientat. Îl preferă pe stoperul lui Chelsea, Axel Disasi“, a notat vocegiallorossa.it.

Aceeași informație a apărut și pe site-ul romagiallorossa.it. Și cei de aici au scris că plecarea lui Drăgușin, de la Tottenham, e un subiect închis.

Drăgușin poate fi văzut în acțiune, chiar pe 1 ianuarie, în partida Brentford – Tottenham, de la ora 22:00.


