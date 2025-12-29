Radu Drăgușin (23 de ani) s-a întors pe teren, după 332 de zile. Aceasta a fost știrea weekendului, în ceea ce privește fotbalul românesc.

Revenirea stoperlui, în partida Crystal Palace – Tottenham (0-1), oferită de Sport.ro aici, a fost întoarsă pe toate fețele de presa mondială. Dar internaționalul român tocmai a apărut în prim-plan și din alt motiv. Pentru că veniturile sale, de pe urma activităților pe rețelele de socializare, au fost actualizate pentru acest an de analiștii de la Hafi. Vorbim despre o platformă renumită la nivel internațional, care socotește, cu aproximație, câți bani câștigă vedetele din diferite domenii prin prezența sa lor în online.

Aici, în dreptul lui Drăgușin sunt trecute niște sume imense, care confirmă statutul său de star în fotbalul european. Iată cifrele publicate de Hafi:

*Venituri săptămânale: între 6,500 și 8,900 de dolari

*Venituri lunare: între 26,000 și 35,600 de dolari

*Venituri anuale: între 358,640 și 491,200 de dolari

Radu Drăgușin, salariu uriaș la Tottenham

De când a făcut pasul spre Premier League, cel mai important campionat din lume, Radu Drăgușin a devenit cel mai bine plătit fotbalist român, la ora actuală. Contractul său anual, la Tottenham, e în valoare de aproximativ 5 milioane de euro.

În acest moment, Radu e cotat la 22 de milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.

