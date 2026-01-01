Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor

Multe echipe mari din Europa încearcă să își întărească lotul în luna ianuarie, pentru cea mai importantă perioadă a sezonului.

Două formații care își doresc să aducă jucători în următoarea perioadă sunt Inter și Barcelona. Cele două se bat pentru semnătura unui jucător plecat în Arabia Saudită, dar care își dorește să revină în fotbalul de cel mai înalt nivel.



Joao Cancelo are de ales între Inter și Barcelona! Cristi Chivu speră să îl aducă pe portughez



Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că starul portughez își dorește să plece de la Al-Hilal în această iarnă, chiar dacă mai are contact cu echipa din Arabia Saudită până în iunie 2027.

Echipele care s-au interesat de situația fotbalistului de 31 de ani sunt Inter și Barcelona, formanții pentru care Cancelo a evoluat în trecut.

Jurnalistul italian a dezvăluit că în momentul de față formația lui Cristi Chivu este hotărâtă să îl transfere pe fotbalistul portughez, în timp ce formația antrenată de Hansi Flick a discutat ideea unei mutări doar la nivel intern.