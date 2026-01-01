Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor

Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor Fotbal extern
Perioada de transferuri din iarnă s-a deschis în mod oficial.

Multe echipe mari din Europa încearcă să își întărească lotul în luna ianuarie, pentru cea mai importantă perioadă a sezonului. 

Două formații care își doresc să aducă jucători în următoarea perioadă sunt Inter și Barcelona. Cele două se bat pentru semnătura unui jucător plecat în Arabia Saudită, dar care își dorește să revină în fotbalul de cel mai înalt nivel.

Joao Cancelo are de ales între Inter și Barcelona! Cristi Chivu speră să îl aducă pe portughez

Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că starul portughez își dorește să plece de la Al-Hilal în această iarnă, chiar dacă mai are contact cu echipa din Arabia Saudită până în iunie 2027.

Echipele care s-au interesat de situația fotbalistului de 31 de ani sunt Inter și Barcelona, formanții pentru care Cancelo a evoluat în trecut.

Jurnalistul italian a dezvăluit că în momentul de față formația lui Cristi Chivu este hotărâtă să îl transfere pe fotbalistul portughez, în timp ce formația antrenată de Hansi Flick a discutat ideea unei mutări doar la nivel intern.

Joao Cancelo a fost transferat în vara anului 2024 de către Al-Hilal, după ce arabii i-au plătit lui Manchester City 25 de milioane de euro.

10 milioane de euro este cota fundașului lateral, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”
Gabi Balint: "Chivu a luat o echipă ruginită, presiunea e imensă pe el". Ce viitor îi anticipează
Vine titlul în Serie A? Statistica îi face cu ochiul lui Cristi Chivu
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”



Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
stirileprotv Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

