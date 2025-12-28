Radu Drăgușin a oferit o primă reacție cu privire la revenirea sa pe teren din confruntarea Crystal Palace - Tottenham 0-1, transmisă în exclusivitate de către VOYO.

Radu Drăgușin, emoționat după ce s-a întors pe teren

„Dragonul” a afirmat că s-a confruntat cu cea mai mare provocare din viața sa, în urma rupturii de ligament încrucișat, însă știa că îl așteaptă un drum lung. Întoarcerea pe gazon a reprezentat pentru el lumina de la capătul tunelului.

„A fost o călătorie lungă, cea mai mare provocare din viața mea. Dar am știut că trebuie să continui. Am avut oameni aproape de mine care m-au ajutat: coechipierii, familia mea, logodnica mea.

Am știut că drumul este lung, dar știam că va fi o lumină la capătul lui. Astăzi am văzut lumina, așa că nu pot descrie momentul.

Mi-a lipsit sentimentul de a fi pe teren, atmosfera, fanii, coechipierii mei. Mi-a lipsit fotbalul și sunt foarte fericit acum.

Acum nu mi-a lipsit nimic. Familia mea mi-a fost alături. Am câștigat. Cred că este cel mai bun mod de a te întoarce”, a declarat Radu Drăgușin, la finalul partidei Crystal Palace - Tottenham 0-1.

