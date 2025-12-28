NEWS ALERT Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”

Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Alexandru Hațieganu
Radu Drăgușin a avut o reacție emoționantă după ce a revenit în Premier League, în partida Crystal Palace - Tottenham 0-1.

Radu Drăgușin a oferit o primă reacție cu privire la revenirea sa pe teren din confruntarea Crystal Palace - Tottenham 0-1, transmisă în exclusivitate de către VOYO. 

Radu Drăgușin, emoționat după ce s-a întors pe teren

„Dragonul” a afirmat că s-a confruntat cu cea mai mare provocare din viața sa, în urma rupturii de ligament încrucișat, însă știa că îl așteaptă un drum lung. Întoarcerea pe gazon a reprezentat pentru el lumina de la capătul tunelului.

„A fost o călătorie lungă, cea mai mare provocare din viața mea. Dar am știut că trebuie să continui. Am avut oameni aproape de mine care m-au ajutat: coechipierii, familia mea, logodnica mea. 

Am știut că drumul este lung, dar știam că va fi o lumină la capătul lui. Astăzi am văzut lumina, așa că nu pot descrie momentul. 

Mi-a lipsit sentimentul de a fi pe teren, atmosfera, fanii, coechipierii mei. Mi-a lipsit fotbalul și sunt foarte fericit acum. 

Acum nu mi-a lipsit nimic. Familia mea mi-a fost alături. Am câștigat. Cred că este cel mai bun mod de a te întoarce”, a declarat Radu Drăgușin, la finalul partidei Crystal Palace - Tottenham 0-1.

Drăgușin, aproape de a marca la revenire

Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren pentru prima oară într-o partidă oficială de la ruptura de ligament încrucișat pe care a suferit-o în 2025, la finalul lunii ianuarie.

Drăgușin a fost introdus pe teren de antrenorul Thomas Frank, în minutul 85 al meciului Crystal Palace - Tottenham, la scorul de 1-0 pentru Spurs. 

Frank l-a înlocuit pe mijlocașul defensiv Archie Gray, marcatorul singurei reușite a meciului, cu internaționalul român. Scopul tehnicianului a fost să întărească defensiva nord-londonezilor pentru finalul confruntării. 

Internaționalul român a fost foarte aproape să înscrie, la doar câteva secunde după ce a intrat pe gazon. „Dragonul” a reluat cu capul peste poartă un balon prelungit de Richarlison. 

Pentru cele 13 minute jucate, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,7. Crystal Palace - Tottenham s-a terminat cu victoria oaspeților, 0-1. 

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
VIDEO | Rezumatul meciului în care Radu Drăgușin a revenit pe teren: Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO)
Radu Drăgușin a revenit pe teren chiar de ziua logodnicei sale: "Nu pot exprima în cuvinte ce simt"
Radu Drăgușin, aproape să înscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de „Dragon”
Crystal Palace - Tottenham 0-1, pe VOYO. Radu Drăgușin a revenit!
Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: „Va fi în prim-plan“
Marica, răspuns senzațional după ce Gardoș a spus că Drăgușin putea să marcheze la revenire
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"



Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: „Va fi în prim-plan“
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
