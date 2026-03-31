Napoli a programat o ședință de pregătire de la ora 11:30, însă Romelu Lukaku nu a fost prezent pe teren. Atacantul belgian a refuzat să revină în Italia, alegând să își continue recuperarea fizică în Belgia.

Fotbalistul a oferit explicații pentru absența sa prin intermediul rețelelor de socializare, transmițând că are „o inflamație și lichid la flexorii șoldului”. Atitudinea fotbalistului i-a deranjat pe oficialii echipei, care au anunțat public faptul că acesta urmează să fie sancționat.

„Nu a răspuns la apelul de a relua antrenamentele. Clubul își rezervă dreptul de a decide dacă se vor lua măsuri disciplinare adecvate și dacă jucătorul va rămâne permanent în lot”, au transmis reprezentanții clubului.

Spre o despărțire iminentă la finalul sezonului?

Tensiunile tot mai evidente indică o ruptură între internaționalul belgian și club. Willem Haak, expert în fotbalul din Serie A, este de părere că ruptura dintre fotbalist și Napoli este iminentă, mai ales după aducerea noului atacant, Rasmus Hojlund.

„În acest ritm, se îndreaptă spre o ruptură. Sincer, pare tot mai mult că e final de poveste după acest sezon. Napoli are deja un alt atacant prin Hojlund, care face treaba lui Lukaku, iar Romelu este o rezervă scumpă. Din acest punct de vedere, poate ar fi mai bine să se despartă. Acest lucru este în avantajul ambelor părți, deoarece cei de la Napoli vor ca Lukaku să mai aibă o anumită valoare dacă îl vor vinde vreodată. În plus, vor mai avea nevoie de el pe final de sezon. Ambele părți au o parte de vină. Să sperăm că se pot întâlni la jumătatea drumului pentru a rezolva situația”, a scris Haak.