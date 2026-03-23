Situația băncii tehnice a celor de la Inter Mi﻿lano este analizată aspru în sudul Italiei. Publicația Il Napolista a publicat un material tăios la adresa tehnicianului român, ironizând parcursul echipei din actuala stagiune.

Deși formația milaneză are un avans de șase puncte în fruntea clasamentului din Serie A, jurnaliștii italieni pun acest lucru strict pe seama șansei și a deciziilor favorabile ale cavalerilor fluierului, minimalizând complet tactica lui Chivu.

Noroc chior și sprijin din partea arbitrilor

Sursa amintită a evidențiat lipsa de rezultate a românului în partidele cu o miză uriașă și contra echipelor de top.

„Cât de norocos este părintele Chivu. Jumătate de campionat, jucătorii importanți accidentați și câteva meciuri cu probleme ale lui Napoli, echipa lui Antonio Conte, și ale Milanului lui Max Allegri, lipsit de cupe, îi permit să fie primul la 6-7 puncte.

Și dacă nu ar fi fost ororile de arbitraj, acum ar fi la egalitate de puncte sau chiar al doilea. Nu a câștigat un duel direct cu Conte și Allegri, adunând doar un egal cu un Napoli decimat în ianuarie. A pierdut în Supercupă contra unei Bologna mediocră și a fost scos din Champions League de Bodo/Glimt, echipă luată la țintă de Sporting acasă”, a notat sursa citată.

Fabregas, pregătit să preia Inter

Totodată, italienii au adus în discuție și lotul superior pe care tehnicianul român îl are la dispoziție, subliniind probabilitatea ca antrenorul să fie înlocuit în vară, indiferent de deznodământul sezonului.

„Totul s-a întâmplat având un lot intact, ba chiar superior, mai ales în atac, față de anul trecut când Simone Inzaghi a dus echipa nerazzurra în finala cu PSG. Acum frica se instalează. La fel ca minutele din Inter-Roma, care devin aproape decisive, având în vedere că 24 de ore mai târziu se joacă Napoli-Milan. [...]

Cât de norocos este părintele Chivu dacă va câștiga titlul binecuvântând o simulare a lui Bastoni sau trei erori consecutive de arbitraj împotriva lui Napoli contra Veronei, Parmei și Atalantei. Va fi atât de norocos încât, probabil, la finalul sezonului Fabregas va sosi pe San Siro, iar el va fi îndepărtat cu o strângere de mână. Asta dacă ia titlul”, au mai scris italienii.