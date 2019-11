SCANDAL LA JUVENTUS?! Ronaldo a fost schimbat si a plecat de la stadion inainte de finalul meciului! Ce spune Maurizio Sarri despre iesirea portughezului

Portughezul a fost schimbat in minutul 55 cu Dybala si a iesit furios de pe teren, plecand direct la vestiare. Ronaldo a ajuns la al doilea meci consecutiv in care este schimbat, lucru care il irita vizibil pe portughez. Atacantul lui Juventus a parasit stadionul inainte de finalul meciului.

Antrenorul lui Juventus, Maurizzio Sarri, a vorbit despre inlocuirea lui Ronaldo, dar si despre reactiile acestuia.

"Nu este nicio problema cu Cristiano, din contra, ii multumesc pentru ca a jucat in conditii mai putin bune, apoi l-am inlocuit deoarece nu se simtea bine. Lucrul care conteaza este ca s-a facut disponibil pentru echipa. Daca se enerveaza cand este inlocuit face parte din joc.

In ultima luna a avut o mica problema la genunchi, acum o luna a fost lovit si se resimte, nu se poate antrena atat de mult. M-as ingrijora mai tare daca nu s-ar enerva. Nu este o problema ingrijoratoare, este ceva minuscul care il afecteaza pe el si antrenamentul lui.

A fost nerespectuos fata de coechipieri? Nu stiu. Daca este adevarat ca a plecat inainte de finalul meciului, este o problema pe care trebuie sa o rezolve cu colegii lui. Va fi o discutie cu ei, care isi vor spune parerea", a spus Sarri conform Gazzetta dello Sport.

