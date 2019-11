Haaland merge in Bundesliga! Pustiul-minune era dorit de Real, Barca si Juventus, dar alegerea pare facuta. ANUNT de ULTIM MOMENT

Erling Haaland a uimit pe toata lumea cu evolutiile sale din UEFA Champions League!

Noua senzatie a fotbalului mondial, Erling Haaland, este aproape de un transfer la RB Leipzig, in Bundesliga.

In prezent, Haaland evolueaza la RB Salzburg, in Austria, iar mutarea la Leipzig ar fi cea care sa-i deschida drumul catre marile forte ale Europei, care sunt cu ochii pe el, scrie SkySports.

Leipzig si Salzburg sunt sponsorizate de acelasi brand, astfel ca transferul lui Haaland ar fi unul facil.

Haaland a avut prestatii incantatoare in primele patru runde ale UEFA Champions League, in care a marcat de sapte ori. Daca norvegianul in varsta de 19 ani era cotat la 12 milioane de euro inainte de acest start de sezon, cota lui a explodat si a atins pragul de 30 de milioane de euro.

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona si Juventus sunt pe urmele lui Erling Haaland si l-ar putea transfera, ulterior, pe pustiul norvegian de la RB Leipzig.