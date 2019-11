Calca pe urmele tatalui sau! Ce statistici are Cristiano Jr la Juventus

Aschia nu sare departe de trunchi in familia Ronaldo. Fiul acestuia ii calca pe urme.

Tatal sau este unul dintre cei mai buni fotbalisti din istorie, dar nici el nu neglijeaza sportul rege.



Cristiano jr. are statistici tare interesante la echipa sub 9 ani a celor de la Juventus.



In 28 de partide, micutul a inscris 58 de goluri si a reusit sa ofere 18 pase decisive.



Statistici la care ravnesc toti fotbalistii de clasa mondiala. Ramane de vazut ce-i rezerva viitorul lui Cristiano jr.