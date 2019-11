Jucatorul descoperit de Mircea Lucescu a CALIFICAT-O pe Juventus in primavara europeana! "Nu are de ce sa il invidieze pe Mbappe"

Fostul antrenor al lui Sahtior vorbeste la superlativ despre jucatorul care a salvat-o pe Juventus.

Douglas Costa (29 ani) a marcat golul victoriei pentru Juventus in prelungirile meciului cu Lokomotiv Moscova. Brazilianul a calificat "Batrana Doamna" in primavara europeana.

Douglas Costa a fost adus de Mircea Lucescu in Europa, de la Gremio, in anul 2010. Antrenorul roman l-a descoperit la Campionatul Mondial U20 din Egipt. Brazilianul a petrecut 5 ani la Sahtior, de unde a plecat la Bayern Munchen, iar apoi la Juventus, unde joaca si in prezent.

Mircea Lucescu a acordat un interviu pentru publicatia Tuttosport in care a vorbit despre fostul sau elev.

"Cand am vazut golul lui Douglas Costa impotriva lui Lokomotiv Moscova, am fost tentat sa tip "OOOOHHHH". Duki imi spune "TATA" de cand juca la Sahtior. Seara trecuta a inscris un gol superb in Champions League, insa are potentialul sa creeze mult mai multe conexiuni in fiecare meci. Credeti-ma, il cunosc foarte bine. L-am adus in Europa din Brazilia cand avea 20 de ani, deci l-am vazut jucand.

Este un jucator foarte generos, prefera sa asiste mai mult decat sa marcheze. Insa, pentru mixul sau unic, ca jucator tehnic, care controleaza balonul, rapid si capacitatea de a ataca intre spatii, el poate si ar trebui sa marcheze mai mult. Douglas Costa, din punct de vedere calitativ, nu are de ce sa fie invidios pe Mbappe de la PSG", a declarat Mircea Lucescu pentru Tutttosport.