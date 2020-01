S-a intorZ-LA-TANc! Primele imagini cu Ibrahimovic in tricoul lui Milan si mesajul suedezului pentru fani: "Voi face stadionul sa sara, din nou!"

Din articol Mesaj ascuns pentru suporterii lui Malmo?

Zlatan Ibrahimovic (39 ani) a revenit la AC Milan.

Suedezul s-a intors la echipa sa de suflet, de unde planuieste sa se si retraga. Ibrahimovic a jucat la Milan doua sezoane 2010/2011 si 2011/2012, unde ajunsese initial ca imprumut de la Barcelona. Atacantul a inscris 44 de goluri in anii petrecuti la rossoneri, iar acum s-a intors sa salveze clubul, care trece printr-o perioada grea in Serie A, aflandu-se doar la jumatatea clasamentului, cu 21 de puncte, in 17 meciuri jucate.

Starul suedez a fost intampinat de oficialii lui Milan la sosirea in Italia si a transmis un mesaj fanilor imediat ce a aterizat.

"Imi amintesc cum am ajuns exact in acelasi loc in urma cu multi ani, ce conteaza acum este ca m-am intors si sunt fericit. Am spus intotdeauna ca asta este casa mea si m-am intors, in sfarsit. Am jucat pentru alte echipe, dar am revenit, doar asta conteaza", a declarat Zlatan la sosirea in Milano.



Rugat sa le transmita un mesaj fanilor, Ibrahimovic a raspuns intr-un mod propriu: "M-am intors, in sfarsit! Abia astept sa vad fanii pe San Siro, sa fac intregul stadion sa sara de bucurie, din nou".



Mesaj ascuns pentru suporterii lui Malmo?

Zlatan a postat astazi o poza in care apar picioarele lui, alaturi de descrierea: "Aroganta NU. Incredere". Fanii suedezului au interpretat poza ca fiind un mesaj pentru fanii lui Malmo, care i-au distrus statuia pe care i-au oferit-o si au incercat sa ii taie picioarle, insa au fost opriti de politie.