BREAKING NEWS: Zlatan Ibrahimovic a acceptat oferta si va evolua la AC Milan din aceasta iarna

Ibrahimovic s-a intalnit cu oficialii milanezi.

Dorit de multe cluburi din Europa dupa revenirea din MLS, Zlatan Ibrahimovic a acceptat oferta celor de la AC Milan. Dupa ce negocierile au cazut pe rand cu echipe precum Napoli, Everton sau Bologna, suedezul va semna cu "rosonerii", conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, dar si a celor de la Sky Sports.

"Ibracadabra" va semna un contract pe 6 luni, valabil pana in iunie 2020, cu posibilitate de prelungire in anumite conditii.

Clubul va anunta oficial revenirea lui Ibrahimovic in urmatoarele 24 de ore. Atacantul a mai evoluat pe San Siro in perioada 2010-2012, cand a castigat titlul si Supercupa Italiei, marcand 56 de goluri in 85 de meciuri jucate.