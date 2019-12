AC Milan plateste scump pentru transferul lui Zlatan Imbrahimovic! Ce salariu va incasa suedezul in numai 6 luni

Imbrahimovic a semnat cu AC Milan.

Suedezul revine in tricoul "rossonerilor" la 38 de ani, dupa ce a mai evoluat pe San Siro in perioada 2010-2012. Suedezul, care a devenit liber de contract dupa ce intelegerea cu LA Galaxy a expirat in aceasta iarna, a semnat un contract valabil pana in iunie 2020.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Zlatan Imbrahimovic va incasa intre 3 si 4.5 milioane de euro pentru cele 6 luni pe care le va petrece la Milano, in functie de obiective.

"Ibracadabra" a fost prezentat oficial si a declarat ca se intoarce la clubul pe care il iubeste.

"Ma întorc la clubul pentru care am un respect enorm si in orasul pe care il iubesc. Ma voi lupta cu colegii mei sa schimbam soarta acestui sezon si voi face orice pentru a ne indeplini obiectivele", a spus Ibrahomovic.