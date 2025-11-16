Este convins după ce văzut Interul lui Chivu: „Ele se vor lupta la titlu”

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

Demetrio Albertini le vede favorite la câștigarea Serie A pe Inter și AC Milan

Înaintea Derby della Madonnina, Demetrio Albertini a vorbit despre înfruntarea dintre AC Milan și Inter și nu are o favorită certă pentru acest duel de gală din Serie A.

„Nu există un singur favorit în derby: este un meci care sfidează toate predicțiile și are o atracție unică.”, a pus Demetrio Albertini despre derby-ul Inter - AC Milan, conform TMW.com.

Fostul fotbalist italian a subliniat faptul că trupa lui Cristi Chivu și cea a lui Massimiliano Allegri se vor bate la câștigarea titlului în Italia, alături de Napoli.

„Indiferent cum se va termina duminică (n.r. Inter - AC Milan) ele două se vor lupta la titlu cu Napoli. Juventus și AS Roma sunt cu un pas în urmă”, a adăugat italianul.

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

