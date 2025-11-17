După 11 etape, formația „nerazzurri” este lider în Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma, însă peste echipa lui Gasperini datorită golaverajului superior. Inter are opt victorii și trei înfrângeri în acest sezon, fără niciun rezultat de egalitate.

Giampiero Ventura a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Unul dintre cei care au remarcat schimbarea produsă de Chivu este Giampiero Ventura, fost selecționer al Italiei. Într-un interviu acordat publicației Quotidiano di Puglia, Ventura a vorbit despre lupta la vârf în Serie A și a lăudat performanțele lui Chivu.

„Văd Inter mai puternică. Chivu face o treabă foarte bună, iar echipa arată bine atât în campionat, cât și în Champions League. Milan a lăsat puncte importante cu echipe mici, în timp ce Roma este surpriza pozitivă după venirea lui Gasperini”, a spus Ventura.

Programul nerazzurrilor devine infernal în următoarele două săptămâni: