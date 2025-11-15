După 11 etape, formația nerazzurri este lider în Serie A, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma, dar peste echipa lui Gasperini datorită golaverajului superior. Inter are opt victorii și trei înfrângeri, fără egal în acest sezon, iar jocul arată solid înaintea derby-ului cu AC Milan.



Cum l-a numit legendarul „Spillo” Altobelli pe Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A



Performanțele lui Chivu nu au trecut neobservate în Italia. Alessandro „Spillo” Altobelli, campion mondial în 1982 și legendă a clubului, a vorbit pentru La Stampa despre nivelul actual al lui Inter și despre modul în care tehnicianul român gestionează echipa.



„Inter e cea mai puternică. După ani dificili, clubul investește și aduce tineri valoroși. Chivu este un antrenor excelent, reușește să-i facă pe toți să se simtă importanți”, a spus Altobelli, fost atacant cu 209 goluri în tricoul Interului.



Inter urmează să intre într-o perioadă de foc. Pe 23 noiembrie vine marele derby cu AC Milan, programat la ora 21:45. Apoi, trupa lui Chivu va zbura în Spania, unde va înfrunta Atletico Madrid în Champions League pe 26 noiembrie, iar doar patru zile mai târziu va juca în deplasare cu Pisa.

