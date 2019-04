Ronaldo ramane, PLEACA antrenorul! Juventus forteaza o noua lovitura uriasa: il vor pe Guardiola! 

Pep Guardiola e dorit de Juventus din vara.

Max Allegri a ratat Champions League si risca sa fie dat afara. Antrenorul a reusit sa aduca al optulea titlu pentru Juventus in acest sezon, insa a ratat obiectivul principal: cucerirea Champions League.

Cristiano Ronaldo a confirmat ca va ramane la Torino "1000%" in sezonul urmator, insa nu acelasi lucru il poate spune si antrenorul Allegri. Cotidianul Il Giornale anunta ca Juventus ii cauta inlocuitor, iar primele nume pe lista sunt Antonio Conte si Pep Guardiola.

Primul e aproape insa de Inter Milano, asa ca Guardiola ar ramane tinta principala. Nici Guardiola nu are un final prea fericit de sezon. A iesit la fel ca Juventus in sferturile Champions League si poate sa rateze chiar si titlul, daca nu o bate pe Manchester United azi in derby-ul din Premier League.



Juventus vrea antrenor aprobat de Ronaldo!



Sefii lui Juventus Torino asteapta aprobarea lui Cristiano Ronaldo in privinta numirii noului antrenor. Ei vor ca portughezul sa-i fie un fel de secund si sa ajute la transferurile unor jucatori precum Varane, Isco sau Marcelo de la fost asa echipa, Real Madrid, scrie sursa citata. Nu e singura schimbare importanta pentru Juventus din vara. Italienii vor renunta dupa 116 ani la tricourile in dungi.



Ronaldo si Guardiola, mari rivali in Spania

Daca vine la Juventus, Guardiola ar deveni unul din putinii antrenori care ar avea sansa de a lucra atat cu Messi cat si cu Ronalod. Pep si Messi au dus razboaie mari cu Realul lui Ronaldo in Spania intr-o perioada in care catalanii aveau o generatie extraordinara. Cu toate astea, Il Giornale scrie ca Ronaldo il apreciaza pe Guardiola si nu ar refuza sa lucreze cu antrenorul catalan la Juventus.