"Toti am crezut ca e o gluma! Cand il cunosti, e cu totul alta persoana!" Confesiunea lui Dybala despre Cristiano Ronaldo

Dybala a vorbit despre situatia sa de la Juventus intr-un interviu in presa din Italia.

Atacantul celor de la Juventus Torino, Paulo Dybala, a vorbit intr-un interviu pentru Corriere della Sera despre cum a devenit fotbalist si care este raspunsul sau pentru criticile primite in acest sezon cand a reusit doar 5 goluri in Serie A dupa ce in stagiunea precedenta a marcat de 22 de ori.

"Viata jucatorilor e precum un roller coaster: intr-o zi esti cel mai bun, ziua urmatoare esti inutil. Sa gasesti un echilibru nu este mereu usor. I se poate intampla oricui, chiar si unor campioni precum Messi si Ronaldo. Chiar si dupa tot ce au realizat in cariere, tot sunt criticati.



Tricoul cu numarul 10? Cand mi-a fost propus, m-am gandit putin insa nu poti sa refuzi o asemenea oferta. Pentru mine este o onoare si o responsabilitate. Trebuie sa demonstrez ca il merit in fiecare zi.



Ronaldo? Nimeni nu si-ar fi putut imagina, nici macar noi. Credeam ca este doar un titlu de ziar. Cand il cunosti de a aproape, Cristiano este un tip simplu. Are imaginea lui, caracterul lui, modul in care se comporta pe teren, dar in vestiar este la fel ca ceilalti si glumeste cu toata lumea.



De ce am ales fotbalul? In copilarie am incercat baschet. Intr-o zi, cand ne jucam, mingea a venit pe jos si in loc sa o ridic cu mainile, am lovit-o cu piciorul: a fost momentul in care am realizat ca sportul meu este fotbalul" a povestit Dybala.