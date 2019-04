Dani Alves, performanta FABULOASA! Brazilianul a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie! Capitolul la care Messi si Ronaldo nu domina!

Paris Saint-Germain a devenit campioana Frantei pentru a sasea oara in ultimii sapte ani. Numai AS Monaco a intrerupt seria parizienilor in sezonul 2016/17.

Cu acest trofeu, Dani Alves devine cel mai titrat jucator din istoria fotbalului. De-a lungul carierei sale, brazilianul a castigat 42 de trofee cu nationala si echipele de club la care a evoluat.

Alves ii intrece in clasament pe Hossam Hassan (41), un jucator egiptean emblematic, Andres Iniesta (37) si un alt fotbalist din Egipt, Ibrahim Hassan (37). Parcursul brazilianului a inceput in 2001, la echipa locala Bahia, formatie cu care a castigat de doua ori Cupa Regiunii de Nord din Brazilia si Campionatului statului Bahia.

Sevilla l-a cumparat in 2003 pentru aproximativ 500.000 de euro, iar dupa trei ani pe Ramon Sanchez-Pizjuan, Alves a reusit sa castige in doua sezoane consecutive Cupa UEFA. Cu Sevilla, brazilianului a mai castigat Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei si Supercupa Europei.

In 2008, Dani Alves se transfera pe Camp Nou si urmeaza cea mai buna perioada din cariera sa. Brazilianul a castigat in opt ani la Barcelona 23 de trofee: 6 La Liga, 4 Cupe ale Spaniei, 4 Supercupe ale Spaniei, 3 UEFA Champions League, 3 Supercupe ale Europei si de 3 ori Campionatul Mondial al Cluburilor.

Dupa opt sezoane pe Camp Nou, plecarea lui Dani Alves de la Barcelona a socat lumea fotbalului. Fundasul dreapta a ajuns in Italia, la Juventus si a continuat sa castige trofee. Alaturi de "Batrana Doamna" a triumfat in Serie A si in Cupa Italiei.

Succesul din Italia nu a fost suficient si brazilianul si-a continuat drumul prin cele mai tari campionate ale Europei. Paris Saint-Germain l-a transferat in 2017, iar pe Parc des Princes a mai castigat inca 5 trofee: Trofeul Campionilor, Cupa Ligii, Cupa Frantei si de doua ori campionatul Frantei.

Dani Alves a avut succes si la nivel international cu Brazilia. Nu a castigat Cupa Mondiala, insa fundasul dreapta a triumfat in Copa America si de doua ori in Cupa Confederatiilor.

Forty-two trophies, the most successful footballer in history, Dani Alves.

With PSG confirmed to be the league champion, Dani Alves has recorded his 42nd career title. With this, Alves is the most successful soccer player in history. The 36-year-old Brazilian has 42 trophies. pic.twitter.com/KQMrz7g8gI