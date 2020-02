Ronaldo, MASINARIA de GOLURI! A reusit sa inscrie in al 1000-lea meci al carierei si a stabilit o noua serie de recorduri

Cristiano Ronaldo a marcat din nou.

Ronaldo a deschis scorul in meciul Spal - Juventus. Portughezul a primit o pasa foarte buna de la Cuadrado in interiorul careului si a marcat cu latul.

Este al 725-lea gol al carierei pentru Cristiano Ronaldo, reusit fix in al 1000-lea meci. Ronaldo devine primul jucator din istoria Serie A care reuseste sa marcheze in 11 etape consecutive si devine si primul jucator din istorie care reuseste acest lucru in 2 dintre cele mai importante 5 campionate ale Europei, dupa ce reusise acest lucru si in La Liga. Tot Ronaldo a reusit sa marcheze si in 11 meciuri consecutive in Champions League.

Ronaldo este cel mai bun marcator din 2020, cu 12 reusite, depasindu-i pe Erling Haaland (11) si Ciro Immobile (10).

In ultimele 11 etape din Serie A a reusit sa marcheze 16 goluri.

Ronaldo goal in his 1000th game!! pic.twitter.com/KfaZPSVgk0 — BI1897 (@BI_1897) February 22, 2020