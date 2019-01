Ronaldo a "comandat" un transfer incredibil la Juventus: fundas de 37 de ani pentru campioana Italiei! 

Juventus are sanse mari sa-l piarda pe Benatia.

Cristiano Ronaldo l-a recomandat pe Bruno Alves la Juventus in aceasta iarna. Fundasul in varsta de 37 de ani a avut un joc apreciat in acest sezon la Parma, iar Ronaldo vrea sa-l aduca pe Juventus Arena ca sa ajute echipa in lupta pentru titlu si Champions League. Cei doi sunt colegi la nationala Portugaliei si au cucerit EURO 2016 impreuna.

Juventus a primit o lovitura importanta in aceasta perioada, dupa ce maroocanul Medhi Benatia a anuntat ca vrea sa plece la o oferta de milioane din Qatar.

Ziarul Tuttosport scrie ca solutia gasita de Juventus este Bruno Alves, in ciuda varstei inaintate.

Bruno Alves este fratele mai mare al lui Geraldo Alves, fostul fundas de la Petrolul, FCSB sau Astra Giurgiu, retras in 2017.