Pe lângă Dan Șucu, fotbalul italian a mai avut în acest sezon un patron român în Serie A. Este vorba despre Christian Puscasiu, omul de afaceri care, prin fondul american Presidio Investors, a preluat-o pe Hellas Verona în 2025.

Totuși, aventura clubului italian în primul eșalon s-a încheiat dramatic. La momentul redactării acestui articol, Hellas Verona a retrogradat matematic în Serie B. Verona ocupă locul 19, cu 20 de puncte după 36 de etape, peste ultima clasată, Pisa.

Într-un interviu acordat presei italiene, Christian Puscasiu a vorbit deschis despre sezonul ratat, situația financiară a clubului și planurile pentru viitor.

Christian Puscasiu, interviu pentru presa italiană

Oficialul român a transmis că prioritatea absolută a clubului este revenirea rapidă în Serie A.

„Vom aborda Serie B cu un singur obiectiv: să revenim în Serie A cât mai repede, chiar din sezonul viitor. Avem resursele necesare pentru a construi una dintre cele mai puternice echipe din campionat”, a declarat Puscasiu, citat de tmw.

Acesta a explicat că atmosfera de pe stadionul Bentegodi poate deveni un avantaj important pentru club în lupta pentru promovare.

„Fanii vor doar să vadă echipa înapoi acolo unde îi este locul. Energia lor este un atu și vom încerca să o folosim.”

Christian Puscasiu a ținut să lămurească și situația financiară a clubului, după numeroasele zvonuri apărute în ultimele luni.

„Datoriile au fost reduse semnificativ. Suntem complet în regulă din punct de vedere financiar și regulamentar. Fiecare euro obținut din transferuri este reinvestit în club, în lot și în infrastructură”, a explicat omul de afaceri român.

Patronul Veronei susține că retrogradarea nu schimbă direcția proiectului început în Italia.

„Retrogradarea doare, dar pot spune cu siguranță că astăzi clubul este structural mai puternic decât în momentul în care am venit. Considerăm că este doar un pas înapoi temporar.”

Planuri mari pentru viitorul Veronei

Românul a confirmat că nu există intenția de a vinde clubul și că proiectul este unul pe termen lung.

„Construim fundația unui club care să existe și peste 50 de ani. În zilele următoare vom face un anunț important legat de dezvoltarea noului stadion”, a mai spus Puscasiu.

În plus, conducerea clubului consideră că modelul bazat pe dezvoltarea și vânzarea jucătorilor reprezintă cheia sustenabilității.

„Nu luăm bani din club. Tot ceea ce se încasează este reinvestit. Vrem un Hellas Verona competitiv și stabil pe termen lung.”