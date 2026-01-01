Rivala lui Chivu din Serie A se întărește! Napoli transferă direct de la Bayern

Lider în Serie A cu 36 de puncte, Inter are mai mult cu o „lungime” față de rivala AC Milan și la două puncte de Napoli, ocupanta locului trei.

Echipa lui Cristi Chivu a încheiat anul cu o victorie importantă în fața lui Atalanta, scor 1-0, iar „nerazzurrii” și-au asigurat astfel prima poziție la final de 2025.

Napoli, gata să îl aducă în vară pe Leon Goretzka



Antonio Conte a cerut întăriri urgente la echipă, după ce napoletanii au încheiat anul pe poziția a treia în Serie A.

Cu toate acestea, Napoli pregătește și venirile din vară, după încheierea sezonului 2025/2026. Rivala la titlu a lui Chivu vrea să își consolideze mijlocul terenului prin aducerea lui Leon Goretzka de la Bayern.

Napoli ar putea profita de situația complicată a jucătorului german care mai are contract cu echipa din capitala Bavariei până în vara acestui an și să îl aducă liber de contract, după cum a informat reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

La Bayern Munchen, Goretzka se află într-o situație complicată. Deși a fost titular indiscutabil în campionat, mijlocașul s-a aflat mai mult pe bancă în meciurile din Champions League sub comanda lui Vincent Kompany, iar zvonurile care vin din club susțin că bavarezii nu vor să îi prelungească înțelegerea.

În orice caz, chiar dacă i s-ar propune prelungirea contractului, ar fi doar pentru o perioadă scurtă și cu o micșorare substanțială a salariului, ceea ce nu este deloc pe gustul lui Goretzka.