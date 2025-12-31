„Nerazzurri” conduc Serie A cu 36 de puncte după 16 etape, având 12 victorii și patru înfrângeri, golaveraj 35-14, și se află la un punct de AC Milan, două peste Napoli, trei față de AS Roma și patru față de Juventus. În Champions League, echipa e pe locul 6 din 36 de echipe, cu 12 puncte după șase etape, asigurându-și în continuare un loc în optimile de finală.



Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”



Fostul președinte al clubului, Massimo Moratti, a oferit detalii inedite despre actualul antrenor al „nerazzurrilor”, într-un interviu acordat cotidianului Il Giorno. Moratti, care a condus clubul între 1995 și 2013, a lucrat cu jucători precum Ronaldo, Roberto Carlos, Javier Zanetti sau Zlatan Ibrahimovic, cheltuind aproximativ 1,5 miliarde de euro doar pe transferuri.



Despre Chivu, Moratti a declarat: „Personal, nu am avut niciodată îndoieli. Poate că a fost un pariu, însă Cristi s-a potrivit perfect la Inter. L-am cunoscut ca fotbalist, excelent pe teren și extrem de util antrenorului, dar întotdeauna a avut calități umane deosebite”.



Fostul patron a dezvăluit și latura mai puțin cunoscută a lui Chivu: „Îmi amintesc că mergea în taberele de rromi din zona Milano pentru a preda lecții de italiană copiilor. Nu a fost doar un fotbalist și acum un antrenor bun, ci un om cu profunzime enormă și o cultură extraordinară, capabil să combine inteligența cu sensibilitatea într-un mod ieșit din comun”.



Moratti a adăugat și o notă personală: „Și apoi fumam uneori o țigară împreună, acesta fiind un alt motiv pentru care mă înțeleg atât de bine cu el”.



Cristi Chivu, fost căpitan al echipei, a preluat în vară banca tehnică a lui Inter, venind de la Parma, echipă pe care a reușit să o scape de retrogradare.

