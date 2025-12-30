Cristi Chivu întărește o rivală la titlul din Serie A! Jucătorul e pregătit să semneze

Cristi Chivu întărește o rivală la titlul din Serie A! Jucătorul e pregătit să semneze
Alexandru Hațieganu
Inter poate pierde un jucător important în această iarnă.

Echipa lui Cristi Chivu a încheiat anul cu o victorie importantă în fața lui Atalanta, scor 1-0, iar „nerazzurrii” și-au asigurat astfel prima poziție la final de 2025.

Lider în Serie A cu 36 de puncte, Inter are mai mult cu o „lungime” față de rivala AC Milan.

Cristi Chivu poate pierde un fotbalist valoros! Juventus a pus ochii pe Frattesi

Davide Frattesi nu este un titular incontestabil la Inter, iar mijlocașul italian nu este mulțumit de statul pe care i-l oferă momentan Chivu, astfel că este cu gândul la plecare.

Juventus pare să fi pus ochii pe Frattesi și va încerca să profite de ruptura dintre el și formația milaneză pentru a-l aduce în această iarnă, conform TMW.com, care citează Tuttosport.

Rămâne de văzut dacă cele două echipe se vor înțelege pentru un împrumut cu o clauză obligatorie de cumpărare sau se va face un transfer definitiv în luna ianuarie.

Mijlocașul de 26 de ani a jucat 14 partide în acest sezon în tricoul lui Inter și a reușit două pase decisive.

28 de milioane de euro este cota lui Davide Frattesi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

