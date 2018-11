RECORD UNIC in istoria de 121 de ani a lui Juventus! Cristiano Ronaldo e rege la Torino

Cristiano Ronaldo a intrat in istoria lui Juventus.



Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Cristiano Ronaldo a marcat in victoria lui Juventus cu SPAL si a reusit un record istoric. Este jucatorul care a ajuns cel mai rapid la cota de 10 goluri marcate in meciurile oficiale pentru Juventus.



Ronaldo a marcat 9 goluri in campionat si unul in UEFA Champions League in cele 16 meciuri jucate pana acum pentru Juventus in 13 partide de Serie A si 3 internationale.



Este jucatorul care a avut nevoie de cele mai putine meciuri pentru a marca 10 goluri din intreaga istorie de 121 de ani a lui Juventus.